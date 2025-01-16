Российский журналист вынудил украинского афериста признать Крым «московским»

Телефонный мошенник из Украины позвонил журналисту одного из российских СМИ и, спустя полторы минуты разговора, был вынужден признать, что Крым принадлежит Москве. Этот момент вызвал аплодисменты всей редакции, участвовавшей в беседе. Об этом инциденте сообщил телеграм-канал «ЧП/Крым» и опубликовал аудиозапись разговора.

Мошенник позвонил с номера, зарегистрированного в Турции, представившись сотрудником одного из крупных московских операторов.

Он сообщил журналисту, что настало время продлить «договор на номер». Сначала журналист подыграл, согласившись на «продление» на пять лет, но вскоре спросил, почему звонок поступает из Турции, если он от «московского оператора».

Неосведомленный о том, что общается с репортером, мошенник пытался оправдаться, сказав, что не в его власти «выбирать номер». В разговор вмешались и другие сотрудники, которые спросили, не находится ли колл-центр «на дизельном генераторе в Днепре» и не было ли ракетного удара по мошеннику в тот день.

Тем не менее, мошенник продолжал утверждать, что он в Москве. На вопрос журналистов: «Какая Москва? У вас есть какая-то Москва на Украине?», он ответил, что Москва только одна. На вопрос: «А Крым чей?», редакция получила ответ: «Московский». После этого журналисты поддержали афериста аплодисментами.

Ранее сообщалось, что Путин отметил успехи Крыма и Севастополя с момента воссоединения с Россией.