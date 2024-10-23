Российским аграриям хотят снизить возраст выхода на пенсию

Российским работникам агропромышленного комплекса могут снизить пенсионный возраст. С данной инициативой выступили депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду».

Они предлагают установить пенсионный возраст для аграриев на уровне 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Данную инициативу рассмотрят депутаты Госдумы, сообщают «Известия».

Свое предложение парламентарии обосновали тем, что работники сельхозпредприятий вносят весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. По мнению авторов идеи, аграрии должны иметь те же пенсионные права, что и работники силовых структур и оборонной сферы.

Напомним, что сейчас общий пенсионный возраст в России составляет 58 лет для женщин и 63 года для мужчин.

Ранее жителям Подмосковья напомнили о мерах поддержки старшего поколения.