Российским аптекам запретят продавать просроченные лекарства

С 1 марта в России вступит в силу закон, согласно которому аптекам будет запрещено продавать просроченные лекарственные препараты, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Запрет будет касаться лекарств, гражданский оборот которых прекращен, а также препаратов с недостоверной информацией в системе маркировки «Честный знак» или лекарств, о которых в системе мониторинга движения лекарств для медицинского применения не содержится никаких сведений.

Ожидается, что принятие нового закона позволит защитить здоровье россиян от возможных негативных последствий при ненамеренном приеме просроченных препаратов.

Продажа таких лекарств не пройдет, если на кассе при сканировании QR-кода из системы «Честный знак» выяснит, что срок годности истек.

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