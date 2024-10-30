Российским артистам могут урезать гонорары за выступления в новогодних шоу

Российским артистам могут уменьшить гонорары за участие в новогодних огоньках. С данной инициативой выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Необходимость данной меры он объяснил тем, что нельзя в текущих условиях допустить, чтобы певец за час своего выступления получал больше, чем участник спецоперации за несколько месяцев службы.

Парламентарий отметил, что в последнее время граждане в ходе личных встреч с ним все чаще задают вопрос о корректности проведения развлекательных мероприятий сейчас.

Ранее сообщалось о том, что Глюкозу не пригласили на съемки новогодних шоу. После странного выступления в Красноярске и появившихся после этого слухов о лечении в рехабе деятельность Натальи Ионовой серьезно изменилась. Она решила сменить псевдоним и заняться выступлениями в клубах в качестве диджея.