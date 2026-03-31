Российским дачникам напомнили о штрафах за сжигание мусора

Она отметила, что за неправильное сжигание мусора на своей земле можно получить штраф до 50 тыс. рублей. Причем наказание грозит не только за огонь, но и за хранение отходов.

Согласно закону, жечь разрешается только чистые растительные и бумажные отходы. Все, что содержит краску, лак, пропитки, полимеры и резину, сжигать категорически запрещено.

Разводить огонь можно только в специально оборудованной яме или металлической емкости с крышкой. Мангалы и открытые бочки для сжигания мусора не подходят.

«За нарушение правил разведения огня для частных лиц штраф составляет от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. При особом противопожарном режиме — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Если по вине дачника произошел пожар с ущербом, суммы могут вырасти до 40–50 тыс. рублей или дойти до уголовной ответственности», — подчеркнула специалист.

Если же мусор не сжигать, а просто складировать в дальнем углу участка, это тоже будет считаться нарушением. За навалы отходов грозит штраф от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.

Строительный и бытовой мусор нужно вывозить на контейнерные площадки или заказывать вывоз у лицензированных организаций. Растительные отходы лучше компостировать, размещая компостную кучу не ближе 10 метров от дома и 20 метров от источников воды.

Особое внимание стоит уделить состоянию самого участка, уточнила Зуй. Если земля захламлена более чем наполовину или не используется больше трех лет, собственнику грозит штраф в размере 1% от кадастровой стоимости, но не менее 20 тыс. рублей. Если владелец не наведет порядок после предписания, землю могут продать через суд.

Юристы советуют дачникам использовать только легальные способы утилизации, не сжигать опасные отходы и не превращать свой участок в свалку. Это позволит избежать крупных штрафов и сохранить право собственности на землю.

