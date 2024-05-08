Российским оппозиционерам мешают легализоваться в Сербии

Источники RT из-за границы рассказали, что переехавшие в 2022 и 2023 годах россияне начали испытывать проблемы с легализацией в Сербии. В основном трудности начались у релокантов, которые критикуют действия Москвы.

Релоканты предпочитают уезжать из постсоветских стран в Сербию, так как надеются, что она войдет в ЕС. Переехавшие граждане РФ рассчитывают, что сербское ВНЖ станет общеевропейского типа и позволит двигаться в сторону других европейских стран. Однако в Сербии прекрасно об этом осведомлены и пытаются затормозить процесс получения или продления документов: на это жалуются оппозиционеры.

«Сомневаюсь в членстве Сербии в ЕС в обозримом будущем, так как есть неустранимые противоречия, и в первую очередь по проблеме Косова и бомбардировок 1999 года. Но даже если допустить сценарий скорой евроинтеграции Белграда, это повлечёт значимое регуляторное ужесточение. Белград будет подчиняться всем общеевропейским регуляциям в отношении миграционного допуска россиян, что означает существенное ухудшение их положения», — объяснил юрист Илья Ремесло.

К тому же, Сербия не хочет портить отношения с Россией. С приездом активистов в стране увеличиваются политические риски.

Ранее сообщалось, что в Сербии объяснили важность поддержки России.