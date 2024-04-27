Сенатор Александр Вулин: Сербии не станет без сильной России

Бывший глава сербского Агентства по безопасности и информированию (БИА) и сербский сенатор Александр Вулин в беседе с RT рассказал, что страны Запада пытаются отвернуть Сербию от России. Политик отметил, что такой сценарий привел бы к краху Республики и многих других стран.

Сербия активно двигается по пророссийскому курсу, в отличие от соседствующих стран. ЕС уже в открытую выступает против России, поддерживая многочисленные санкции и помогая Украине. Однако сербы не готовы идти на поводу у США и всей Европы, ополчившейся против РФ. Причина проста: народы и власти страны невероятно дружны. Это подтвердил и Александр Вулин.

«Знаете, каждый, кто не любит Россию, не является другом Сербии. И каждый, кто является другом Сербии, не является врагом России. Так было всегда. Каждый, кто думает плохо о президенте Путине, думает плохо и о Вучиче. Тот, кто хочет разрушить Сербию, хочет разрушить и Россию. Все так и есть», — сказал собеседник канала.

При этом в сценарии, где побеждает НАТО, Вулин легко может представить уничтожение самой Сербии и других стран.

«Без свободной, сильной России нет и свободной и сильной Сербии», — заключил сенатор.

В МИД Сербии также подчеркивали, что стране важны и экономические отношения с Россией, в том числе и по части энергетики.

Напомним, что 24 марта 1999 генсекретарь НАТО Хавьер Солана приказал американскому генералу Уэсли Кларку, командующему силами НАТО в Европе, начать атаку Югославии. Белград, Приштина и ряд других городов и поселений подверглись ударам с воздуха. Жертвами стали тысячи военнослужащих и мирных жителей. Одобрения ООН на эту операцию альянс не получал, что вызвало большой скандал. Вдобавок к этому, сразу после завершения бомбардировок была создана ООН по делам временной администрации в Косове. Югославские военные ушли с территории.

Ранее сообщалось, что гражданин Сербии обратился к Владимиру Путину с просьбой о выделении гражданства: боец сражался на СВО, но его подразделение расформировали, в связи с чем ему грозит депортация. На родине его могут наказать за наемничество.