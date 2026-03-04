Российским призывникам начали массово вводить ограничения за неявку по повестке

В России начали массово применять новые меры воздействия на призывников, игнорирующих повестки. Как стало известно телеграм-каналу «База», мужчина из Калининграда получил повестку еще в ноябре 2025 года, но в военкомат так и не явился. Спустя 20 дней после неявки в отношении него автоматически ввели сразу пять ограничений.

Уклонисту запретили управлять автомобилем, регистрировать транспортные средства, оформлять себя как индивидуального предпринимателя или самозанятого, а также регистрировать право собственности на недвижимость. Кроме того, ему временно закрыли выезд за границу.

По данным источника, аналогичные ситуации зафиксированы в Челябинске, Краснодаре, Красноярске и Кузбассе.

Законом (ст. 7.1 ФЗ-53) предусмотрено шесть ограничений для тех, кто не является по повестке. Шестой пункт — запрет на получение кредитов и займов — калининградского мужчину пока не коснулся.

Накануне появлялась информация, что многим россиянам начали блокировать выезд за границу из-за запуска реестра электронных повесток. Снять запрет можно только лично посетив военкомат.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года в России вступили в силу масштабные изменения в системе призыва на военную службу.