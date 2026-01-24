Российским туристам объяснили природу странных следов после дайвинга

Черные пятна, которые появились на коже российских туристов после контакта с медузами на Мальдивах, являются следствием сильных ожогов, вызванных действием стрекательных клеток морских животных. Такое объяснение « Газете.Ru » дала доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова.

По словам специалиста, подобные следы не связаны с остатками щупалец в коже, как предполагали пострадавшие. Потемнение возникает из-за интенсивного воздействия яда стрекательных клеток, которое может сопровождаться выраженной пигментацией. Эксперт допустила, что причиной ожогов могли стать кубомедузы, обитающие на песчаных отмелях в районе Мальдивских островов и отличающиеся особенно сильным поражающим эффектом.

Биолог пояснила, что все медузы относятся к кишечнополостным и обладают стрекательным аппаратом. При контакте с кожей срабатывает чувствительный механизм, в результате которого ядовитая нить внедряется в ткани и вводит токсичное вещество, воздействующее в том числе на нервную систему.

Эксперт отметила, что при ожоге необходимо как можно быстрее выйти из воды, промыть пораженное место морской водой и приложить холод. Использование пресной воды, напротив, может усилить действие яда. В большинстве случаев укусы медуз не представляют смертельной опасности, если у человека нет выраженной аллергической реакции.

При этом к наиболее опасным видам относится португальский кораблик, яд которого способен вызывать паралич. Однако подавляющее большинство ожогов ограничивается болезненными, но обратимыми повреждениями кожи.

