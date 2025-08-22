Российским туристам предложат бесплатные перелеты внутри Таиланда

Правительство Таиланда объявило о запуске масштабной программы по предоставлению бесплатных авиабилетов на внутренние рейсы для иностранных туристов, пишет портал «Стерлеград».

Инициатива под названием «Покупай международный билет — летай внутри Таиланда бесплатно» направлена на перераспределение турпотока из популярных курортов в менее известные регионы страны. На реализацию проекта выделено 700 мнл батов (около $20 млн).

Программа будет действовать с августа по декабрь 2025 года. Согласно прогнозам, она принесет прямую выручку в размере 8,81 млрд батов (около $250 млн) и совокупный экономический эффект свыше $620 млн. Участие в проекте примут шесть ведущих авиаперевозчиков страны. Туристы смогут получить до двух бесплатных билетов на внутренние рейсы с багажом до 20 кг.

Ожидается, что программа привлечет дополнительно не менее 200 тыс. иностранных туристов, при этом значительная часть из них, предположительно, будет из России.

Параллельно завершается действующая акция «Путешествие по Таиланду за полцены», в рамках которой почти все билеты в популярных направлениях уже распроданы. Если новая программа окажется успешной, власти готовы запустить второй этап с упором на слабо освоенные регионы, чтобы обеспечить равномерное распределение туристических доходов по всей стране.

Ранее сообщалось, что у российских туристов возникли трудности с получением испанских виз.