Страна ЕС ввела новые ограничения для россиян

Визовые центры Испании в России ввели ограничения на прием документов, из-за чего туристы столкнулись со значительными трудностями, планируя свои отпуска и путешествия, пишет портал TourDom.

Согласно последней информации, в визовых центрах ежедневно принимают ограниченное количество паспортов, а в некоторых агентствах запись через онлайн-очередь и вовсе закрыли.

Специалисты туристической отрасли рекомендуют россиянам рассмотреть возможность переноса поездок в Испанию в другую страну или оформлять документы через другие государства Шенгенского соглашения.

В качестве альтернативы россиянам также предложили самостоятельно пытаться занимать ограниченное количество слотов в системе онлайн-записи, которые должны появиться в сентябре.

Важно отметить, что основной причиной отказов в выдаче шенгенских виз по-прежнему остается предоставление поддельных или недостоверных документов. Туристам следует особое внимание уделять подготовке полного пакета документов и обеспечению их достоверности.

