Российским туристам в Таиланде подсунули дорогущий номер с «красивым видом» картонного моря

В сеть попал и сразу же стал вирусным ролик , где компания русскоязычных туристов прилетела в Таиланд, где их ждало сильное разочарование.

Судя по комментариям снимающих, путешественники заблаговременно арендовали квартиру с прекрасным видом на море, выложив за многометровые апартаменты кругленькую сумму. Но на беду ребят уже на месте выяснился один неприятный нюанс — море, пальмы, да и весь «красивый вид» с балкона были картонные.

«Это что такое? Глянь посмотри.Это и есть красивый вид и море.? Офигеть.», — остолбенели туристы.

На их вопрос менеджеру отеля объяснить все происходящее, та только застенчиво улыбалась и повторяла: «Это море… море».

Остались ли путешественники в таком своеобразном номере или бежали из него прочь — неизвестно. Дальнейшие подробности курьеза остались за кадром.

Ранее мы сообщали, что Подмосковье прочно вошло в число лидеров по итогам федерального конкурса «Фабрика молодежного туризма».