Российское посольство передало Госдепу США «ноту протеста» из-за высказывания Байдена о Путине

В Госдеп США была направлена «нота протеста» из-за оскорбительного высказывания президента Байдена в адрес российского лидера Путина. Об этом сообщает РИА Новости .

Как рассказал посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, претензия была направлена в департамент, как только он начал работу. В жесткой форме было выражено мнение российской стороны о недопустимости подобных оскорблений от главы Америки в адрес президента России и возмутительности поведения Байдена.

Антонов также отметил, что разрешить возникший «конфликт» будет проблематично, так как простых извинений будет недостаточно, да и власти США сами не допустят принесения извинений. Он подчеркнул, что поведение Байдена выглядит все более эксцентричным по мере приближения президентских выборов в Америке, а подобные необдуманные формулировки уже становятся чем-то обыденным.

Диппредставитель указал, что поведение Байдена демонстрирует бессилие перед Россией и его неспособность наладить нормальное политическое взаимодействие. При этом президент Америки часто предпринимает попытки спровоцировать российского коллегу на ответные грубые формулировки, что не способствует улучшению отношений.