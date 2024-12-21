Российское посольство в Германии открыло горячую линию после теракта в Магдебурге
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После теракта в Магдебурге, в результате которого пострадали десятки человек, посольство РФ в Германии открыло горячую линию.
Трагедия произошла прямо на рождественской ярмарке.
Посольство России в Германии открыло горячую линию после теракта на рождественской ярмарке в Магдебурге. Номер экстренной консульской помощи указан в телеграм-канале дипломатического представительства.
Сейчас представители российского посольства сотрудничают в правоохранительными органами с целью выяснить, если ли среди пострадавших граждане РФ.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего в Магдебурге.
Ранее сообщалось о том, что при теракте в Магдебурге 20 человек погибли и 60 пострадали.