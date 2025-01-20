Правительство РФ расширило список жизненно необходимых лекарств

Российский кабинет министров заметно расширил список жизненно необходимых медицинских препаратов, добавив в него еще 18 позиций. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, его слова привело РИА Новости.

Премьер сообщил во время совещания со своими заместителями, что список препаратов, которые входят в число жизненно необходимых, был существенно пополнен. В него включили 18 различных средств, многие из которых необходимы при лечении сложных болезней, угрожающих жизням пациентов.

«Целый ряд используется для поддерживающей терапии при хронической обструктивной болезни легких, тяжелой бронхиальной астме, сахарном диабете», — указал Мишустин.

Он также подчеркнул, что список таких препаратов регулярно обновляется, и отметил, что порядка половины лекарств из списка уже производится в самой России.

Ранее пресса сообщила об ухудшении состояния актера Василия Ливанова. У него после нескольких перенесенных операций обнаружили бактериальную инфекцию, которая оказалась устойчива к антибиотикам.