Российского бизнесмена Симутова обвинили в создании «секс-секты» на Бали

Антон Феромон, известный также как Антон Смутов, переехал на Бали два месяца назад. За это время он успел запугать жителей и устроить маленький незаконный бизнес, который уже назвали большой «секс-сектой». KP.RU сообщает подробности этой странной истории, где звучат обвинения в изнасиловании, агрессивном поведении и угрозах убийством.

Российский бизнесмен открыл непонятное пространство с названием «Прайд». Он был в поиске буквально армии персонала: массажисток, операторов, барменов, кальянщиков, танццовщиц и многих других. При этом он гарантировал проживание высшего класса. Сам «Прайд» оказался местом, где Феромон чувствует себя настоящим львом, да еще и с двумя львицами: Аленой и Викторией. Девушек купили роскошной жизнью, хотя постоянно подвергают унижениям.

Все девушки так или иначе получали резкие слова и побои от Феромона. Своим львицам он мог говорить комплименты, целовать ноги, а потом в приказном тоне посылать исполнять приказы. За это виллу и прозвали сектой 18+.

Одна из гражданок Белоруссии оказалась на вечеринке Феромона, но люди быстро разъехались. Она уже собиралась уйти, как львицы вырвали у нее телефон, а предприниматель сказал, чтобы она раздевалась. Девушку избили, выбросили ее мобильный. Все это на территории виллы, где персонал также беспрекословно подчинялся правилам главаря.

«Антон меня ударил так сильно, что у меня потемнело в глазах и зазвенело в ушах. Я сказала: «Ты меня сейчас убьешь». Он то ли испугался, то ли что, но меня посадили на диван, а Феромон стал в панике кричать одной из девушек: «Принеси ей выпить, только много не насыпай». Я выпила, меня очень расслабило, не чувствовалась боль, некоторые моменты помню смутно. Помню, как меня насиловали. Одна девушка держала, вторая тоже принимала участие. Когда они меня избивали, кричали: «Подчинись мужчине», — поделилась белоруска.

Девушка с трудом сбежала с виллы. Ей это удалось только тогда, когда в ее руки попал телефон. Ее подруга смогла получить информацию, передать ее консульству и вызволить несостоявшуюся львицу. Антон позже выходил с ней на связь, запугивая и угрожая своими связями в полиции. Пострадавшая опасается, что дело замнут.

Как отмечает издание, это лишь предварительная версия. Сам предприниматель, как известно, свою вину отрицает.