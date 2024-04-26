Жертва насилия бизнесмена Симутова: полиция пытается «замять» дело

Бизнесмена Антона Симутова, проживающего на Бали, подозревают в изнасиловании. Хотя пострадавшая от него девушка написала заявление, сама она полагает, что дело не продвинется. Документ и комментарий собеседницы обнародовал канал RT .

Скандал вокруг Антона Симутова из Петербурга возникает не первый раз. Жители Бали отмечали, что обезумевший бизнесмен провозглашает себя «королем острова», а иногда вовсе представляется «майором ФСБ» или «криминальным авторитетом». Местные жалуются, что мужчина агрессирует, избивает местных и домогается до девушек. Одна из жертв не смогла избежать изнасилования и написала заявление в полицию острова. Сама она в беседе с телеканалом призналась, что не верит в наказание для бизнесмена. У него хватает денег и связей, чтобы выйти сухим из воды.

«Из Антона делают сумасшедшего, чтобы он откосил. Заявление в полицию я редактировала уже три раза, так как они то опечаток наделают, то девочек «забудут» вписать. Это было групповое насилие», — отметила она.

По предварительной версии, бизнесмен заманивал девушек себе на виллу через чаты знакомств. Говорят, что у него есть напарница, но в этой истории еще слишком много не подтвержденных деталей. Девушка, которая подверглась насилию, прошла медосвидетельствование. Сам Антон Симутов отрицает свою причастность к этому и другим эпизодам преступления.

Ранее сообщалось, что осужденного за убийство и изнасилование подростка экс-курсанта МЧС могут отправить на СВО.