Российского экс-депутата заметили с пистолетом на дороге в Нижнем Новгороде

В воскресенье, 10 ноября, в Нижнем Новгороде произошел инцидент с участием человека, похожего на экс-депутата Михаила Дикина. Сообщается, что он угрожал пистолетом другому участнику дорожного движения в ходе конфликта. Об этом в беседе с Инфо24 рассказал сам водитель автомобиля.

По его версии, подозреваемый вышел из машины с пистолетом в руках и начал ему угрожать, однако вскоре вернулся в автомобиль и уехал с места происшествия. Потерпевший незамедлительно обратился в правоохранительные органы с заявлением о произошедшем.

Сам Дикин объяснил, что он достал оружие для защиты своей семьи. По его словам, такая реакция помогла остановить нападавшего и избежать драки. При этом Дикин уточнил, что агрессор сам полез к нему с претензиями.

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