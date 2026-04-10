Российского робота «Теледроид» готовят к отправке на МКС

Российские специалисты завершают подготовку антропоморфного робота «Теледроид». Его запуск на Международную космическую станцию может состояться уже во второй половине 2026 года. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора компании Корпорация Робототехники Евгений Дудоров.

По его словам, проект находится на финальной стадии реализации. Сроки запуска, как уточнил представитель компании, будут зависеть от графика доставки оборудования на орбиту, однако разработчики рассчитывают, что робот вместе с необходимыми системами отправится на станцию уже в текущем году, а проведение экспериментов может начаться ближе к его концу или в начале следующего.

Сообщается, что «Теледроид» представляет собой антропоморфную систему торсового типа, оснащенную системой технического зрения. Устройство способно работать как в режиме копирования действий оператора через экзоскелет, так и выполнять часть задач самостоятельно.

Основное назначение робота заключается в снижении нагрузки на экипаж станции и повышении эффективности работы. Ожидается, что он сможет выполнять подготовительные операции на внешней поверхности станции, позволяя космонавтам выходить в открытый космос только для выполнения наиболее ответственных задач.

