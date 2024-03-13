Российского туриста зарезали на курорте в Тайланде

В Пхукете нашли тело 42-летнего мужчины с гражданством РФ. По предварительным данным, его зарезали ножом, пишет сайт aif.ru со ссылкой на зарубежный источник.

Об инциденте стало известно Bangkok Post. Полицейские Пхукета по вызову проверили арендованный дом и обнаружили там тело мужчины, истекшего кровью.

Предварительный осмотр показал, что несчастный мог умереть от ножевых ранений. Соответсвующее следы нашли в области шеи и других местах. Версия об убийстве появилась после изучения комнаты: в ней увидели признаки борьбы.

Установили личность мужчины. Это 42-летний россиянин, имя и фамилия которого не уточняется. 26 апреля у него заканчивалась виза.

Отметили, что на участке арендованного дома выращивался каннабис. В дом часто наведывались иностранцы, вероятно, чтобы приобрести марихуану. Остальные подробности и детали случившегося расследуются.

Ранее сообщалось, что украинский дрон атаковал Белгородскую область.