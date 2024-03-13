Губернатор Белгородской области сообщил об очередной атаке украинского дрона

Об этом сообщил губернатор Белгородской области, Вячеслав Гладков, который предоставил информацию на личной странице в одной из социальных сетей.

По данным губернатора, в результате атаки пострадавших нет. Он также подчеркнул, что на месте происшествия уже начали работу оперативные службы, которые проводят исследование местности и устанавливают все детали инцидента.

О том, что за объект связи был поврежден, дополнительно не сообщается. Ранее мы писали о том, что украинская армия 20 раз обстреляла белгородское село Безымено. В результате обстрела, по счастливой случайности, никто не пострадал.

С начала специальной военной операции РФ ВСУ регулярно обстреливают приграничные территории России с использованием беспилотников и артиллерии.