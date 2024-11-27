Российской юмористке предложили 40 миллионов за бой с Ольгой Бузовой

Российской звезде в жанре Stand Up Виктории Складчиковой предложили сойтись в состязании с Ольгой Бузовой, и пообещали за это гонорар в 40 млн руб. Это произошло во время выпуска шоу «Токсики», и об этом рассказало издание Супер.ру.

В новом выпуске «Токсиков» соведущим Складчиковой выступал спортсмен Анатолий Сульянов. Он и сделал предложение Виктории провести поединок между ней и известной телеведущей Бузовой. Сульянов спросил, согласится ли та принять в нем участие, если ей выплатят 40 млн. Складчикова своим поведением дала понять, что не пойдет на такой вариант. Она также выразила сомнение, что Бузова согласится на это.

«Ну, мне кажется, что Бузова сама не согласится», — указала девушка.

Немногим ранее Бузова на одном из своих концертов сообщила, что планирует в ближайшие месяцы выйти замуж и забеременеть. Это стало шоком не только для ее многочисленных поклонников, но даже для матери.