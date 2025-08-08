Российскую семью с ребенком оставили за бортом самолета в Турции

На обратном пути из отпуска Turkish Airlines неожиданно отказала семье петербуржцев с ребенком в посадке на рейс домой, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на источники.

По предварительным данным, турецкий перевозчик отказал семье россиян из-за отсутствия специального кресла для их полуторагодовалого сына. Примечательно, что на перелете в Турцию у семьи не возникло никаких проблем. Ребенка спокойно держали на руках, а у компании не было претензий. На обратном по пути ситуация по непонятной причине изменилась.

Издание «Фонтанка.ru» уточнило, что перевозчик не вернул туристам деньги. Однако они намерены добиться справедливости в вопросе. Для этого, по уточнению у юристов, нужно писать коллективную жалобу в Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA).

Ранее сообщалось, что пассажиры рейса Анталья — Минводы оказались в турецком «плену» из-за задержки.