Российскую туристку нашли мертвой в турецком отеле

Приезжая из России женщина скончалась в Турции. Ее тело нашли в комнате отеля, расположенного в районе Каргыджак в популярном городе-курорте Аланья. Об этом пишет издание «Vse42.ru» со ссылкой на иностранный источник.

Тело обнаружили сотрудники отеля. Туристка слишком долго не выходила из номера и не появлялась на территории, в том числе не выходила на завтрак или обед. Обеспокоенные работники решили проверить туристку, но дверь та не открывала.

Когда в комнату вошли, 39-летняя постоялица лежала без признаков жизни. Медики прибыли на место и констатировали смерть россиянки.

Sabah уточняет, что по факту произошедшего будет проведена проверка. Сейчас мертвую туристку перевезли к специалистам судмедэкспертизы. Она установит точную причину смерти женщины.

Ранее сообщалось, что российский врач спас женщину в ОАЭ, упавшую в обморок из-за теплового удара.