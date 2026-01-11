Российскую туристку оглушили бутылкой в ресторане на Бали

Жительница Москвы получила серьезные травмы, включая частичную потерю слуха, в результате нападения в популярном ресторане на острове Бали. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-медиа» со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье в заведении The Room в округе Бадунг. По данным Shot, неизвестная девушка, предположительно уроженка Алтая, запустила бутылкой в голову москвичке, когда та с подругами направлялась к выходу. После удара россиянка потеряла сознание.

Пострадавшую срочно доставили в медицинское учреждение, где ей диагностировали рваные раны лица и потерю слуха на одно ухо. По словам туристки, нападавшая, до этого громко выяснявшая отношения с мужской компанией за соседним столиком, скрылась с места происшествия вместе с одним из своих спутников. В настоящее время местные правоохранительные органы занимаются розыском подозреваемой.

