Российскую журналистку отправили в СИЗО на два месяца за работу на иностранную организацию
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Российская журналистка из Читы Ника Новак будет находиться под стражей до 24 февраля 2024 года на время проведения в отношении нее следственных действий. Данное решение вынес Лефортовский суд Москвы.
Как приводится на портале Московских судов общей юрисдикции, девушка обвиняется в сотрудничестве с иностранной организацией.
«Ника Новак обвиняется по статье 275.1 УК РФ о сотрудничестве с иностранным государством», - приводится в карточке уголовных дел.
Других подробностей уголовного дела не приводится.
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