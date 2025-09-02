Уникальное небесное шоу: жители европейской части России увидят полярное сияние. Астрономы прогнозируют самые благоприятные условия за последние три месяца. Об этом сообщает ТАСС Наука.

В ночь со 2 на 3 сентября жители европейской части России получат редкий шанс увидеть полярное сияние. По данным лабораторий Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, наилучшие условия сложатся с 22:00 до 2–3 часов ночи по московскому времени.

В отличие от предыдущих ночей, когда явление было заметно лишь на северо-западе, в этот раз зона видимости расширится на центральные и западные регионы страны. Причиной необычного явления стала мощная магнитная буря, начавшаяся в ночь на 2 сентября. Уровень геомагнитных возмущений достиг категории G2 по пятибалльной шкале, где G5 является максимальной.

Специалисты отмечают, что столь благоприятные условия для наблюдений сформировались впервые за последние три месяца. Это произошло из-за резкой смены направления межпланетного магнитного поля в сочетании с высокой скоростью солнечного ветра. Для наблюдения рекомендуется выбрать темное место вдали от городской засветки и смотреть на север.

