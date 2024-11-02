Недавний призыв главкома войск США в Европе Бена Ходжеса преподать урок Китаю с помощью разгромной победы над Россией лишен всякого смысла и вызывает лишь сожаление. Такое мнение в своем аккаунте в соцсетях высказал американский военный эксперт Скотт Риттер.

Он посоветовал Ходжесу и всем, кто согласен с его ошибочными соображениями, посмотреть на реальное положение дел на украинском театре военных действий. И понять, что рано или поздно война закончится полной победой России и капитуляцией Киева.

«Единственное, что произойде, если вы продолжите поддерживать Украину, погибнет ещебольше украинцев», — заверил бывший морпех на своей странице в соцсети.

Риттер добавил, что «Россию победить невозможно».

17 октября Минобороны США опубликовало на своем сайте номенклатуру поставляемой военной помощи Украине из нового пакета на $425 млн. ВСУ получат, в частности, боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155-мм и 105-мм. Кроме того, Киеву передадут зенитные ракеты RIM-7 и Stinger, а также дополнительные зенитные ракеты систем NASAMS и противотанковые системы AT-4 и Javelin.