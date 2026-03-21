Росстандарт обновил ГОСТ на материалы для асфальта впервые за 20 лет

Росстандарт принял новый ГОСТ на материалы для изготовления асфальта, впервые за два десятилетия, выяснили журналисты РИА Новости . В ведомстве подчеркнули, что обновленные стандарты направлены на повышение качества дорожного покрытия в стране.

Документ вступает в силу в апреле 2026 года и охватывает материалы для автомобильных дорог, мостов и аэродромов. Ранее действовавший ГОСТ был утвержден в 2003 году. За эти 20 лет накоплен значительный опыт применения полимерно-битумных вяжущих, позволяющих увеличить устойчивость асфальтобетона к колееобразованию при высоких температурах и к растрескиванию при отрицательных температурах.

Обновленный стандарт повышает требования к характеристикам материалов. Так, температура размягчения вяжущих теперь должна находиться в диапазоне 45–62 градусов. Динамическая вязкость при 135 градусах не должна превышать 3 паскаля в секунду, а эластичность при 25 градусах — не менее 80–85%. Эти показатели позволяют асфальту выдерживать циклические нагрузки без разрушения и обеспечивают долговечность покрытия.

Эксперты отмечают, что эксплуатационно-технологические параметры полимерно-битумных вяжущих напрямую влияют на срок службы дорожного покрытия, ремонт которого является одной из самых затратных статей дорожного хозяйства.

Росстандарт подчеркнул, что реализация нового ГОСТа позволит увеличить межремонтные сроки эксплуатации автомобильных дорог, повысить надежность дорожного покрытия и снизить расходы на содержание инфраструктуры.

