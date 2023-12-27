Росстат сообщил об очередном повышении цен на яйца в России

Аналитики посчитали, насколько изменились цены на куриные яйца и другие продукты в преддверии праздников.

В 2023 году яйца в магазинах стали «золотыми»: средняя розничная цена выросла за год на 58,97%, по сравнению с 2022-м. Хотя власти предприняли шаги к урегулированию ситуации, а ФАС возбудила дела, это пока лишь притормаживает рост цен на популярный продукт.

Росстат сообщает, что с 19 по 25 декабря цены на яйца снова выросли, на этот раз в среднем на 3,95%, пишет РИА Новости.

«Цены на яйца куриные в 54 субъектах Российской Федерации выросли на 0,1-5%, в 26 субъектах – на 5,1-10,2%. В Псковской области и Чукотском автономном округе цены не изменились. В 3 субъектах цены на яйца снизились на 0,1-0,3%», — отметили специалисты.

Однако отмечают и положительную динамику. Например, куриное мясо подешевело за указанный период декабря на 0,82%, а сахар — на 0,22%. Снизилась стоимость подсолнечного масла (-0,02%) и гречки (-0,17%).

Отмечается, что на неделе увеличились цены на мороженую рыбу (+0,21%) и овощи (+3%). Среди последних самым дорогим продуктом стали огурцы, подорожавшие на 8,8%.

Дороже стало сливочное масло (+0,47%), рис (+0,02%), макароны (+0,22%).

Ранее сообщалось, насколько в 2023 году подорожал новогодний стол.