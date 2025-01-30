Росстат спустил миллиарды на ненужные планшеты

Об этом со ссылкой на январский отчет Счетной палаты сообщают «Известия».

За десять лет Росстат закупил 392 тысячи планшетов на общую сумму 9,2 млрд руб.

Из вышеуказанного количества в прошлом году было использовано всего 18 тыс. гаджетов. Большая часть устройств осталась на складах.

Это говорит о том, что государственное имущество было использовано неэффективно, считают в Счетной палате.

Там отметили, что большинство планшетов уже устарели из-за новейших технических разработок. Кроме того, длительное хранение устройств без действия способно привести к повреждениям.

В пресс-службе Росстата ответили на критику аудиторов и сообщили, что примерно 60 тысяч планшетов на ОС «Аврора» было передано другим органам власти, в том числе в новых субъектах страны.

Ранее сообщалось о том, что Росстат пересчитал объем инвестиций в основной капитал Московской области за 2023 год.