Рост числа пассажиров зафиксировали на речных маршрутах Подмосковья

С начала сезона водной навигации в Подмосковье на речных маршрутах региона прокатились более 22,4 тысячи человек, что на 27% больше в сравнении с показателями прошлого года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На маршруте в Коломне зафиксировано более 3,1 тысячи пассажиров. А наибольший рост пассажиропотока наблюдается на маршрутах в Лыткарине, где маршрутом воспользовались порядка 12 тысяч человек, и в Серпухове — 7,5 тысячи», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, пассажиропоток в Серпухове увеличился вдвое, потому что в округе проводится реконструкция автомобильного путепровода на федеральной трассе М-2 «Крым» и многие пассажиры автобусных маршрутов пересели на речной. В ведомстве напомнили, что речные маршруты в Коломне и Серпухове будут работать до 30 сентября, в Лыткарине — до 20 ноября. Жители и гости региона могут оплатить проезд на них наличными, банковскими и транспортными картами «Стрелка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.