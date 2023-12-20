Рост доходов Подмосковья от управления имуществом зафиксировали в 2023 году

В этом году аренда и продажа недвижимости принесли бюджету Подмосковья 21,3 миллиарда рублей, что на 3,2 миллиарда рублей больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщили в областном Минимуществе.

«Распоряжение землей и имуществом является основной составляющей доходов бюджетов городских округов. Продажа и аренда недвижимости позволила увеличить бюджеты муниципальных образований на 21,3 миллиарда рублей, <…> за истекшие три года это самый высокий показатель неналоговых поступлений», — рассказала глава ведомства Наталья Адигамова.

Лидерами среди округов по данной работе стали Рузский, Ступино, Щелково, Лосино-Петровский и Воскресенск. Задолженность по арендной плате за землю и имущество, которые находятся в муниципальной собственности, снизилась на 567 миллионов рублей. Это говорит о повышении финансовой дисциплины среди региональных арендаторов, заключила министр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.