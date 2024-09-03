Рост объема инвестиций в капитал Московской области зафиксировали в первом полугодии

Объем инвестиций в основной капитал Подмосковья увеличился по итогам первого полугодия 2024 года, он составил более 635 миллиардов рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года инвестиции в основной капитал региона составили 575 миллиардов рублей. Таким образом, мы уверенно идем к преодолению отметки в 1,6 триллиона рублей инвестиций по итогам 2024 года», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В регионе продолжают повышать инвестиционную привлекательность, работу в этом направлении проводит инвестиционный блок правительства Московской области. Для этого создается качественная промышленная инфраструктура, продуктивно реализуются меры господдержки бизнеса и не только. Зиновьева напомнила, Московская область одна из первых в России внедрила все пять элементов регионального инвестиционного стандарта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.