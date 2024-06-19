Рост пассажиропотока на речных маршрутах зафиксировали в Подмосковье

С начала запуска речной навигации в Подмосковье таким транспортом воспользовались более 5,7 тысячи пассажиров, что на 15% большое показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Маршрутом в Лыткарине воспользовались уже более 3,7 тысячи пассажиров, в Серпухове — более 1,4 тысячи, в Коломне — около 560 пассажиров.

«Напомню, что речные маршруты будут работать до середины осени. Так, маршруты в Коломне и Серпухове завершат свою работу до 30 сентября, а в Лыткарине катер будет курсировать до 20 ноября», — уточнил заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В ведомстве уточнили, что пассажиры могут оплатить проезд на речных маршрутах с помощью наличных, а также банковскими и транспортными картами «Стрелка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.