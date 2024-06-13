Рост продаж квартир в новостройках зафиксировали в Московской области

Продажи квартир в новостройках в Подмосковье за первые пять месяцев 2024 года выросли на 20% в сравнении с показателям прошлого года, в общей сложности, по данным Росреестра, с начала года в регионе зарегистрировали 25 тысяч сделок по договору долевого участия (ДДУ). Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В ведомстве уточнили, что в июне рост может достигнуть 30%.

«Высокий интерес на недвижимость в Подмосковье обусловлено привлекательной стоимостью квадратного метра, который ниже на 20-30% чем в соседней столице. При этом, покупатель может приобрести более просторную квартиру со всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой», — отметили в сообщении.

Жилищные условия с начала года смогли улучшить уже более 75 тысяч семей региона, спрос на недвижимость не падает, несмотря на отмену льготной ипотеки, поскольку граждане могут воспользоваться программой семейной ипотеки и мерами поддержки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.