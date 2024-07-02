Рост промышленного производства зафиксировали в Московской области

За первые пять месяцев 2024 года промышленное производство в Подмосковье выросло почти на 16% в сравнении с показателями прошлого года. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Подмосковная промышленность продолжает сохранять восходящую динамику развития. По итогам первых пяти месяцев 2024 года она снова фиксирует рост — 15,5%. В секторе обрабатывающей промышленности рост еще более значителен — он составил 16,7%», — уточнила заместитель председатель правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В ведомстве уточнили, что высокие показатели фиксируются в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий, а также электрического оборудования. Кроме того, рост показали выпуск машин и оборудования, не включенных в другие группировки, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава. Помимо этого, в регионе выросли выпуск кожи и изделий из кожи, производство одежды и обуви, а также текстильных изделий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.