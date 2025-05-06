Рост стоимости картофеля в России достиг рекордных отметок

Российской рынок картофеля столкнулся с беспрецедентным ростом цен, обусловленным рядом факторов, которые привели к значительному снижению запасов и увеличению стоимости продукции, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

За 2024 год оптовая цена на картофель выросла более чем на 85%, а с начала года — в 4,4 раза. В розничных сетях цена на клубни за год увеличилась почти в 3 раза, что значительно сказывается на покупательской способности населения.

Эксперты отмечают, что основные причины роста цен включают сокращение посевных площадей из-за неблагоприятных погодных условий и дефицита семенного материала, а также снижения урожая в 2024 году на 11,9%.

Также на стоимость повлияло повышение затрат на энергоносители, недостаточное хранение и высокий спрос на продукцию для производства картофеля.

В 2023 году ситуация была обратной — в России был зафиксирован рекордный уровень урожая, из-за чего стоимость клубней была снижена. Также производителям картофеля пришлось снизить посевные площади.

В 2025 году аграрии приняли решение вновь увеличить площади посева на 2,3%. Эксперты отмечают, что сбор урожая в этом году может начаться позже привычного срока из-за майских заморозков. Кроме того, на рынке сохранится неопределенность в период с сентября по июнь.

Как пишет «Ъ», для компенсации дефицита и стабилизации цен были введены меры поддержки. Так, в России ввели так называемый беспошлинный ввоз 150 тыс. т картофеля до 31 июля (с возможным расширением до 300 тыс. т).

Министерство сельского хозяйства РФ также реализовало инициативы по регулированию цен на рынке, включая таможенно-тарифное регулирование и возможность фиксации розничных цен на социальные товары.

Аналитики отмечают, что последствия подорожания картофеля среди потребительского поведения граждан заметны. Так, россияне начали активнее покупать гречневую крупу. Эксперты прогнозируют нестабильную ситуацию до конца первой половины лета.

Ранее стало известно, сколько россияне планируют потратить на майские праздники.