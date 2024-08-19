Рост выручки резидентов ОЭЗ «Дубна» зафиксировали в Подмосковье

Выручка резидентов подмосковной особой экономической зоны «Дубна» за первые шесть месяцев 2024 года выросла более чем на 50%. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Резиденты ОЭЗ «Дубна» в первом полугодии 2024 года выручили от продажи собственной продукции более 31,4 миллиарда рублей», — уточнила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Вместе с этим увеличились и отчисления компаний в консолидированный бюджет региона — в этом периоде они составили 3,5 миллиарда рублей, что на 45% больше показателей прошлого года. Суммарная выручка резидентов ОЭЗ «Дубна» за все время работы площадки превысила 230 миллиардов рублей, суммарные отчисления в бюджеты всех уровней и объем таможенных платежей — 32,4 миллиарда рублей. Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев уточнил, что по итогам первого полугодия можно сказать, что особая экономическая зона «демонстрирует положительную динамику по всем показателям в сравнении с аналогичным периодом прошлого года».

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