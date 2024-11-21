Ростех: американцы допустили ошибку при эвакуации больной на вертолете

На приведенном видео спасатели из США отправляют в больницу женщину, сломавшую нос. Носилки прицепляют к тросу, который спустили с вертолета. В итоге пациентку закрутило в воздухе со скоростью 200 оборотов в минуту.

«В данном случае мы видим некорректную работу американских коллег. Эвакуировать таким образом людей нельзя», — привел Ростех комментарий от Национальной службы санитарной авиации.

Экстренная эвакуация должна применяться только для транспортировки тяжелых больных. При этом спущенный сверху трос надо контролировать и придерживать на земле, только так с гарантией можно предотвратить закручивание носилок в воздухе.

Ранее сообщалось, что Ростех передал военно-воздушным силам России новую партию истребителей Су-57 и Су-35С. Эти самолеты успешно прошли все заводские испытания и были приняты техническими специалистами. В дальнейшем их перегнали на военную базу.