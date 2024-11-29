Ростех: три пары парашютистов впервые в мире покинули самолет из стратосферы

Корпорация Ростех организовала уникальные прыжки с парашютом, во время которых было установлено несколько мировых рекордов. Об этом сообщил ТАСС.

Шесть человек прыгали с большой высоты, используя новейшие парашютные системы «Тандем-400».

«Впервые в мире три пары парашютистов покинули воздушное судно из стратосферы с высоты 10 120 м. Особенность прыжка еще и в том, что раскрытие парашютов произошло практически под хвостом самолета на 10 000 м», — указали представители Ростеха.

Десантирование проводилось с борта самолета Ан-72, который двигался на скорости в 350 км/ч. Температура воздуха на такой высоте составляла минус 57 градусов. Парашютисты провели в воздухе порядка получаса. Эксперт сообщил, что особенностью системы «Тандем-400» является возможность прыгать парой, причем один из людей может быть совершенно неподготовленным новичком.

Ранее Роскосмос сообщил о причинах того, что пилотируемый полет на Луну откладывается. По утверждению советника гендиректора этой организации, компании не хватает средств на разработку сверхтяжелой ракеты-носителя, поэтому перелет до естественного спутника Земли сдвигается во времени.