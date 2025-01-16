Ростех: завод «Пилот» создал комплексную зональную защиту от БПЛА для городов

Челябинский радиозавод «Полет», входящий в холдинг АИС госкорпорации «Ростех», создал комплексную зональную радиолокационную защиту жилых кварталов от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Первые испытания прошли успешно, сообщил источник в госкомпании «Известиям».

«Комплекс обнаружения и подавления беспилотников „Сфера“, лежащий в основе новой системы, уже доказал свою эффективность не только на гражданских мероприятиях, но и в зоне спецоперации (СВО)», — говорится в сообщении.

В «Ростехе» подчеркнули, что с его помощью нейтрализовали более 10 боевых дронов противника. Подтверждающие данные занесли в журнал боевых действий.

Кроме этого, системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы) назвали более безопасным способом защиты городов и объектов критически важной инфраструктуры в сравнении с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК).

Ранее сообщалось, что вражеские БПЛА массово атаковали военное предприятие под Тамбовом. Главной целью ВСУ стало военное предприятие, расположенное у населенного пункта Кузьмино-Гать.