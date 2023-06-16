«Ростовские йогурты с лобковыми волосами»: россияне назвали последствия купания в молоке фермера и экс-участкового

Фермер и бывший участковый, которые принимали молочные ванны на производстве в Ростовской области, принесли извинения, сообщает SHOT.

Напомним, что мужчины искупались в чане с молоком прямо на предприятии под Ростовом. Перед началом «процедуры» один из мужчин разделся догола. Весь процесс сняли на видео и залили в Сеть.

Сейчас же молочники уверяют, что для ванн они использовали просроченное сухое молоко, которое не пошло в продажу. Жидкость после купаний слили в выгребную яму. А видео сняли на память. На человека, опубликовавшего ролик, фермеры намереваются подать в суд.

Несмотря на оправдания и извинения, молочникам доверие россиян завоевать не удалось.

«Врут они все. А потом получим ростовские йогурты с лобковыми волосами»; «Дураки пузатые, опозорились на весь населенный пункт. Даже их внуков будут называть веселыми молочниками»; «Только идиотам могло прийти в голову искупаться в молоке на предприятии, снять это на камеру, а потом удивиться, что видео в интернет попало», — комментируют пользователи.

Роспотребнадзор уже провел расследование и выяснил, что цех, на котором произошел инцидент, находится в стадии ликвидации. Сырья на маслосырзавод с этого предприятия не поступало.

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