Роструд получит новые полномочия для защиты трудовых прав

Министерство труда разработало проект изменений в Трудовой кодекс, который включает восемь новых критериев, позволяющих установить наличие трудовых отношений, сообщил РБК.

Эти признаки помогут более точно отделить трудовые договоры от гражданско-правовых, предотвращая их подмену и устраняя неоднозначности при использовании рабочей силы. Работодатели могут отдавать предпочтение гражданско-правовым соглашениям, однако это лишает работников социальных гарантий.

Согласно законопроекту, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) получит дополнительные полномочия, в частности возможность обращения в суд для признания отношений трудовыми. В Минтруде считают это нововведение ключевым.

Как указано в сопроводительных документах, это не только усилит защиту трудовых прав граждан, но и поспособствует реализации экономических интересов государства. Ожидается, что закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.

В пояснительной записке подчеркивается, что проблема уклонения работодателей от официального оформления трудовых отношений остается актуальной. В 2024 году Роструд обнаружил более 829,4 тыс. граждан, работающих в неформальном секторе (без трудового договора, лицензии или получающих зарплату «в конверте»), что на 4,3% больше, чем в предыдущем году.

Использование гражданско-правового договора для регулирования фактических трудовых отношений может привести к включению работодателя в реестр работодателей, допускающих нелегальную занятость, который ведется Рострудом с 2025 года.

Ранее Минтруд спрогнозировал рост кадровой потребности в общепитах в 2029 году.