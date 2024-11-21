Ротару выставила на продажу «уставшую» квартиру в Москве за 65 млн рублей

Беглая артистка София Ротару пытается продать трехкомнатную квартиру в российской столице за 65 млн рублей. Как сайту aif.ru объяснил продюсер Евгений Морозов, певица получила в свое время жилье бесплатно, а из-за политической позиции теперь даже не хочет снижать цену.

Просторную квартиру рядом с Московским зоопарком Ротару буквально выбивала у экс-мэра Лужкова, аргументируя тем, что она народная артистка РСФСР. Градоначальник в итоге отписал артистке жилплощадь на Зоологической улице, 2. Именно эту трехкомнатную недвижимость пытается продать сейчас исполнительница, сбежавшая из РФ и питающая ненависть ко всему русскому в открытую.

Известно, что квартира на общую площадь 122 кв. м. выставлена за 65 млн рублей, причем с ремонтом из 90-х и с уставшей мебелью. Большое пространство со странными выступами, старый паркет, серые окна: в квартире есть все, что может оттолкнуть потенциальных покупателей.

Как напомнил продюсер Морозов, квартиру Ротару выделили бесплатно. Он также вспомнил, что свои политические замашки певица демонстрировала еще в 2015-м.

«Всех обозвала, включая меня. Надо знать эту Соню, бывает, сядет в машину и орет: "Ненавижу эту Россию. Эти мерзкие, рыжие, тупые рожи!" А она же только в регионах выступала, в Москве у нее сольных концертов было по пальцам пересчитать. Ей наши регионы дали заработать эти сотни миллионов. А на Украине, которую она любит, на нее никто не ходил», — рассказал Морозов.

Как выразился собеседник, Ротару стала заложницей своих инвестиций. На членов ее семьи записано очень много недвижимости, украинских активов, счетов в Крыму. На Украине у звезды на 50 млн долларов недвижимости.

«Вы понимаете, какая у нее ситуация? Поддержит Россию, так сразу все отнимут! Как тут не поддержать ВСУ?» — сообщил aif.ru Морозов.

Собеседник предположил, что Ротару очень нужны деньги, иначе бы она не так цеплялась за квартиру в Москве на 65 млн рублей, которых, судя по всему, не стоит.

Ранее сообщалось, что сбежавшая из России София Ротару посетила в Киеве могилу мужа.