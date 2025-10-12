Ровесник-герой: школьникам Химок рассказали про подвиг Марата Казея в году ВОВ

«Очень важно рассказывать современным школьникам о героизме их сверстников во время Великой Отечественной войны. Такие уроки показывают, что мужество, долг и любовь к Родине не имеют возраста. Когда дети узнают, на какие поступки были способны их ровесники в годы суровых испытаний, они по-другому начинают смотреть и на историю, и на свой собственный долг перед страной», – подчеркнул Герасимов.

Участникам урока рассказали о короткой, но героической жизни 14-летнего партизана-разведчика Марата Казея. После гибели родителей от рук фашистов он вместе с сестрой ушел в партизанский отряд. Он не раз проявлял отвагу в боях, добывал ценные разведданные.

В своем последнем бою, будучи окруженным врагами, он подорвал себя вместе с ними последней гранатой. Рассказ сопровождался кадрами из документальных фильмов о детях-героях времен Великой Отечественной войны.

«Как и в годы Великой Отечественной войны, сегодня наши соотечественники защищают страну в зоне специальной военной операции. Они прямые продолжатели ратных традиций, продолжатели дела своих героических предков. Их мужество питается той же любовью к Родине, которая вела в бой и Марата Казея», – отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

