«Рожали в поле и ничего»: депутат посоветовал женщинам равняться на крестьянок

Депутат Законодательного собрания Владимирской области, главный врач владимирского роддома № 2 Сергей Телегин выступил в поддержку решения о закрытии роддома в городе Кольчугино. Данная мера является частью оптимизации системы здравоохранения в регионе, пишут Кольчугинские вести .

Поводом для выступления стали протесты жителей Кольчугино, выразивших недовольство закрытием учреждения посредством петиции и митинга. Власти планируют оставить в городе только ургентный зал для экстренных случаев, а рожениц направлять во Владимир. Причиной такого решения названа низкая загрузка роддома, где происходит около 200 родов в год.

В своем обращении к жителям Сергей Телегин, выступая за оптимизацию, привел в пример роды в полевых условиях в прошлые времена. Ранее, в конце 2025 года, город Осинники в Кемеровской области остался без последнего акушера-гинеколога после смерти заведующего операционным блоком Александра Дубовика.

