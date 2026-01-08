Рождественская радость в многонациональном Дагестане: в Хасавюрте отпраздновали Рождество Христово

В дагестанском городе Хасавюрте прошли праздничные мероприятия, посвященные Рождеству Христову. Торжества объединили прихожан православной общины и представителей городской администрации, продемонстрировав атмосферу межконфессионального мира и согласия, характерную для республики.

Центром духовной части праздника стала торжественная Божественная литургия в городском Знаменском соборе. Богослужение возглавил настоятель храма, протоиерей Валерий Галкин. После завершения литургии праздник продолжился специальной программой для детей. Юные прихожане подготовили для собравшихся трогательные выступления, прочитав стихотворения, посвященные светлому празднику Рождества.

По завершении концертной части детей ждали подарки, которые вручили им настоятель собора, протоиерей Валерий Галкин, и глава города Хасавюрт Корголи Корголиев. Завершился праздничный день традиционным общим чаепитием, которое собрало всех участников мероприятий в теплой и дружеской атмосфере, подчеркнув единство и радость христианского праздника.

