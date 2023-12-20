Рождественский фестиваль проходит в Красногорске
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
В Красногорске проходит праздничный фестиваль, в рамках которого желающие могут попробовать разнообразные блюда, горячие напитки, а также приобрести сувениры. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.
«С 1 декабря на территории городских округов Московской области проходят праздничные мероприятия, приуроченные ко встрече одного из самых ожидаемых праздников — Нового года. Традиционно праздники не обходятся без ярких ярмарок и гастрономических площадок, на которых проходит торговля фермерской продукцией», — рассказал зампред Правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.
Гости фестиваля также смогут посетить елочный базар, гастрономическую ярмарку и каток.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.
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