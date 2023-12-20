Рождественский фестиваль проходит в Красногорске

«С 1 декабря на территории городских округов Московской области проходят праздничные мероприятия, приуроченные ко встрече одного из самых ожидаемых праздников — Нового года. Традиционно праздники не обходятся без ярких ярмарок и гастрономических площадок, на которых проходит торговля фермерской продукцией», — рассказал зампред Правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.