Рождество в Химках: расписание ночных богослужений во всех храмах округа

Православные жители Химок готовятся встретить Рождество Христово. В ночь с 6 на 7 января праздничные богослужения пройдут во всех храмах городского округа, собрав верующих для общей молитвы.

Традиционные ночные литургии состоятся в многочисленных церквях, расположенных в разных районах. Среди ключевых храмов — Богоявленский на улице Лавочкина, Петропавловский на Ленинском проспекте, Александро-Невский на Новокуркинском шоссе, а также храмы в микрорайонах Подрезково, Сходня, Фирсановка и Планерная.

Богослужения также пройдут в приходских церквях в окрестных деревнях и селах, таких как Чашниково, Поярково, Рузино и Середниково.

Помимо церковной программы, для жителей округа подготовлены и светские праздничные мероприятия. Тематические мастер-классы, ярмарки и концертные программы запланированы в популярных общественных пространствах — парках имени Толстого, «Дубки» и парке Величко, что позволит отметить праздник в разных форматах.

Ранее сообщалось, что жители и гости Химок смогут отпраздновать Рождество: для них организовали ряд мероприятий.